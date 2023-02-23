"Главное, что заводы работают" - В Совмине рассказали о "достойном результате" Минпрома

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 13:51 , Обновлено: 23.02.2023

Вице-премьер Совмина Беларуси Петр Пархомчик похвалил результаты министерства промышленности Беларуси в 2022 и январе 2023 года. По его мнению оно сработало "на максимуме", но "с учетом возникших сложностей, разного рода преград и препятствий".

По его словам, министерство промышленности “обеспечило выполнение практически всех ключевых показателей, продемонстрировало очень хорошую динамику по росту объемов производства, а также экспорта - в пределах 115%”. Чиновник назвал это “очень достойным результатом”, сообщает госагентство Белта.

[info_b]Согласно данным Белстата, в январе 2023 года все промышленное производство страны упало в годовом выражении на 4,1%. А за весь 2022 год производство упало на 5,4%.[/info_b]

Однако Петр Пархомчик, по всей видимости, решил выделить те предприятия, которые подчиняются министерству промышленности. По его словам в январе они показали рост на 4,9%.

“Также предприятия “Беллегпрома” хорошо сработали в январе текущего года, уже есть предварительные цифры - 105,5% к уровню 2022 года”, - заметил он.

Данные Белстата по промышленности за январь

“Мы не знаем, что еще предпримут так называемые недружественные страны. Но главное, что все заводы работают и производят продукцию, которая успешно продается. Люди получают заработную плату, атмосфера на предприятиях великолепная”, - похвалился вице-премьер.