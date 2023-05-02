Глава Минской области приказал главам районов полетать на вертолете до конца мая. Зачем?

Опубликовано: 02.05.2023 19:10 , Обновлено: 02.05.2023

Глава Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 2 мая заявил на совещании с главами районов, что те должны обязательно полетать не вертолёте. Но не ради развлечения.

В качестве примера, чиновник рассказал подчинённым, чем закончился его недавний полет.

“На днях, пролетая на вертолете над большей частью Минской области, я отметил для себя ряд вопиющих недостатков, касающихся культуры земледелия и качества проведения сельхозработ”, - поделился открытием председатель Миноблисполкома.

По его словам, он смог увидеть с вертолета неубранную солому “в дорогой стрейч-пленке”, а ещё “провалившиеся крыши в коровниках на действующих фермах”. Также чиновнику не понравились “груды камней, поросшие кустарником посреди поля”.

После перечисления всех увиденных ужасов Александр Турчин заявил, что договорился с Минским аэроклубом ДОСААФ, чтобы все председатели райисполкомов облетели территории своих районов и оценили с высоты, что там у них происходит.

Во сколько обойдутся такие полеты, в пресс-службе Миноблисполкома не сообщили. Всего в области 22 района. На сайте минского ДОСААФ есть прайс на ознакомительные полёты на вертолете.

Там указано, что желающие могут выбрать полет или на советском Ми-2, или на зарубежном Robinson.

Стоимость полета будет такая:

Вертолет Ми-2:

1 час - 2000 рублей (6 пассажиров),

30 минут - 1000 рублей (6 пассажиров),

15 минут - 500 рублей (6 пассажиров).

Вертолет Robinson R-44