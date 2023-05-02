Глава Минской области приказал главам районов полетать на вертолете до конца мая. Зачем?
Глава Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 2 мая заявил на совещании с главами районов, что те должны обязательно полетать не вертолёте. Но не ради развлечения.
В качестве примера, чиновник рассказал подчинённым, чем закончился его недавний полет.
“На днях, пролетая на вертолете над большей частью Минской области, я отметил для себя ряд вопиющих недостатков, касающихся культуры земледелия и качества проведения сельхозработ”, - поделился открытием председатель Миноблисполкома.
По его словам, он смог увидеть с вертолета неубранную солому “в дорогой стрейч-пленке”, а ещё “провалившиеся крыши в коровниках на действующих фермах”. Также чиновнику не понравились “груды камней, поросшие кустарником посреди поля”.
После перечисления всех увиденных ужасов Александр Турчин заявил, что договорился с Минским аэроклубом ДОСААФ, чтобы все председатели райисполкомов облетели территории своих районов и оценили с высоты, что там у них происходит.
Во сколько обойдутся такие полеты, в пресс-службе Миноблисполкома не сообщили. Всего в области 22 района. На сайте минского ДОСААФ есть прайс на ознакомительные полёты на вертолете.
Там указано, что желающие могут выбрать полет или на советском Ми-2, или на зарубежном Robinson.
Стоимость полета будет такая:
Вертолет Ми-2:
- 1 час - 2000 рублей (6 пассажиров),
- 30 минут - 1000 рублей (6 пассажиров),
- 15 минут - 500 рублей (6 пассажиров).
Вертолет Robinson R-44
- 1 час - 1700 рублей (3 пассажира),
- 30 минут - 850 рублей (3 пассажира),
- 15 минут - 425 рублей (3 пассажира).