Глава Калмыкии рассказал о важности сайгаков и "мест силы" для развития отношений с Беларусью

Опубликовано: 20.03.2023 13:02 , Обновлено: 20.03.2023

Глава Калмыкии Бату Хасиков прибыл 20 марта в Минск для встречи с Александром Лукашенко. И после переговоров рассказал о важности калмыцких "мест силы" и сайгаков для развития отношений со страной.

При этом, российский чиновник упомянул, что “фундамент в отношениях” уже есть. Но нужен “новый виток”.

“Так сложилось, что у нас две трети сельхозтехники произведены в Беларуси. Сегодня остро стоит задача по модернизации сельхозтехники и обеспечению системы обслуживания. В этом смысле Александр Григорьевич нас поддержал, будем работать”, - признался Бату Хасиков, уточнив, что товарооборот российского региона и Беларуси пока “невысок”, передает Белта.

По данным российского чиновника, в 2021 году Беларусь и Калмыкия наторговали на $700 тыс, а в 2022 - всего $1,3 млн.

Одной из своих задач Бату Хасиков назвал увеличение потока белорусских туристов. Для этого он предложил белорусам почаще наведываться в заповедник “Черные земли”, где обитают самые древние антилопы в мире - сайгаки. Кстати, в Калмыкии водятся и верблюды, но их, глава региона почему-то не упомянул.

А ещё рассказал про “места силы” в своем регионе. “Тем более Калмыкия - буддистский регион, который находится в европейской части России”, - намекнул на что-то Бату Хасиков и пообещал активнее заниматься этим направлением.

С ним в ходе совещания согласился Александр Лукашенко, заверив, что «экономический прорыв еще впереди».