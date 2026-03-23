Где в Беларуси самый дешевый березовый сок. Цены в разных областях отличаются в 2 раза

Опубликовано: 23.03.2026 16:09 , Обновлено: 23.03.2026

В лесхозах уже по всей Беларуси стартовал сезон заготовки и продажи березового сока. Цены на напиток в этом году практически не изменились по сравнению с прошлым. Тем не менее в разных областях литр прозрачного сока обойдется в разную цену. Посмотрели, где самые выгодные цены.

Брестская область: от 20 копеек за литр

Лидером по самой доступной цене стала Брестчина. По информации Брестского ГПЛХО (Государственного производственного лесохозяйственного объединения), в этой области можно приобрести березовый сок непосредственно в лесничествах и местах его заготовки по цене от 20 до 23 копеек за литр .

Однако на торговых площадках «Лесные домики» в Бресте, Барановичах и Пинске цена вырастет вдвое: от 50 до 55 копеек.

Всего на Брестчине планируют заготовить в нынешнем сезоне порядка 3 тыс. тонн сока. Но это если погода не подведет и период сокодвижения продлится без потери вкусовых качеств.

Витебская область: в свою тару дешевле

На Витебщине к заготовке приступили уже все 18 лесхозов. Среди первых — Бегомльский, Поставский, Глубокский и Ушачский лесхозы. По плану объединения планируется собрать около 850 тонн.

Цена литра сока варьируется в зависимости от наличия собственной тары. В свою бутыль или бидон в лесничествах нальют по 42 копейки, на торговых точках при лесхозах — по 44 копейки, а в фирменных павильонах «Лесной домик» в областном центре, Орше и Полоцке — уже за 55 копеек с учетом НДС.

Гомельская область

В Гомельском ГПЛХО также организовали реализацию сока и в лесхозах, и в лесничествах, и на торговых площадках «Лесной домик» в Гомеле, Жлобине и Мозыре. Цены здесь установлены единые: в лесничестве — 42 копейки за литр, на торговой точке лесхоза — 44 копейки, на площадках «Лесной домик» — 55 копеек.

Гродненская область: продажи с 20 марта

О старте продаж с 20 марта сообщило и Гродненское ГПЛХО. Первым к реализации приступил Сморгонский опытный лесхоз. Приобрести березовый сок можно в Сморгони и деревне Ореховка, а с 23 марта открылась еще одна точка в Ошмянах.

Стоимость сока в 2026 году: в тару покупателя — 44 копейки за литр, в 5-литровой бутылке — 4 рубля, в 10-литровой — 8 рублей.

Минская область и Минск: дороже всего в столице

Тем временем в столице Беларуси в Минском ГПЛХО озвучили цены для Минщины. В лесничествах литр березового сока будет стоить 42 копейки, в районных центрах — 48 копеек, а в Минске — уже 55 копеек.

В общем, в Минске цена оказалась максимальной среди всех регионов.

Традиционно купить березовый сок от лесхозов в Минске можно в трех точках: на улице Багратиона, 70, Логойском тракте, 52, и Тимирязева, 118 (торговая площадка «Лесной домик»).

Где дешевле всего

Как показал обзор цен по регионам, самый доступный березовый сок — в Брестской области, где в лесничествах его можно приобрести от 20 копеек за литр. Это как минимум в два раза ниже столичных расценок и цен в фирменных павильонах «Лесной домик», где стоимость достигает 55 копеек.