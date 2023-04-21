Финская Olvi отказалась продавать «Лидское пиво» и пообещала выплатить штраф в 12,2 млн евро

Опубликовано: 21.04.2023 10:27 , Обновлено: 16.05.2023

Финская компания Olvi Group, которой принадлежит ОАО «Лидское пиво», отказалась от своих планов по продаже белорусской компании и решила выплатить штраф в 12,2 млн евро. Информация об этом содержится в промежуточном отчете о работе компании за первый квартал 2023 года.

Отчёт компании проанализировал портал Officelife. Выплатить штраф, выписанный компании «Лидское пиво» Комитетом госконтроля Беларуси (КГК) в феврале этого года, Olvi Group планирует выплатить во втором квартале 2023 года.

В отчёте компании говорится о том, что правительство Беларуси наложило запрет на продажу акций «Лидского пива», из-за чего Olvi Group и отказалась от своих предыдущих планов.

“Olvi заявила местным властям, что соблюдает местные и международные законы, и подчеркнула важность местных операционных возможностей и соблюдения прав владельцев в текущих условиях ведения деятельности”, — отметили владельцы компании в своём отчете.

Между тем, в документе также сказано, что “специальная проверка” на ОАО «Лидское пиво» продолжается. В Olvi Group сообщили, что 29 марта 2023 года суд отклонил их апелляцию на решение КГК, но судебная тяжба ещё не завершена.

Тем не менее, выписанный белорусским ведомство штраф Olvi Group включила в свой промежуточный отчет за первый кварта и обязалась выплатить его уже в следующем квартале.

В компании пояснили, что “штраф оказал значительное влияние на денежный поток” и “обременил” доходы компании до выплаты налогов и процентов как в Беларуси, так и всего холдинга в целом. Несмотря на это, руководство «Лидского пива» не отказалось от выплаты дивидендов. Согласно отчету, до 22 апреля компания планирует выплатить чуть более 13 млн рублей в качестве дивидендов.