Евроопт показал новый формат магазинов для деревни. Собираются за сутки

Опубликовано: 25.02.2026 19:03 , Обновлено: 25.02.2026

Торговая сеть "Евроопт" представила новые магазины для сельской местности. По подсчётам компании, такие можно ставить в деревнях с населением от 200 человек. Отличительной особенностью таких торговых точек стала модульная конструкция.

В компании уверяют, что модульным магазинам не требуется фундамент, а собрать их можно как конструктор за сутки.

Павильоны производятся в Беларуси на Минщине. На один комплект уходит до месяца. Уже на месте установки его привозят в виде модулей, которые рабочие могут собрать за сутки, плюс ещё какое-то время на подключение электричества.

Готовая торговая точка — совсем не маленькая:

50,9 квадрата площади;

36,2 из них — сам торговый зал.

В компании думают, что такой формат магазинов может стать заменой автолавкам. Каждый магазин оснащён торговым оборудованием, холодильниками и связью для электронных платежей.