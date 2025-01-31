«Это ещё со скидкой!» - Посетитель минского ЦУМа показал, как выглядит «чайник Фаберже» за 241,35 рубля

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Опубликовано: 31.01.2025 16:17 , Обновлено: 31.01.2025

В TikTok появился ролик из Центрального универмага (ЦУМ) в Минске. Посетителя настолько впечатлила цена на один из чайников, выставленных на полках магазина, что он не смог спокойно пройти мимо и сделал мини-обзор. Стоит казалось бы обычный металлический чайник, примечательный разве что своей весёленькой расцветкой, ни много ни мало 241,35 рубля.

Такая цена не оставила равнодушными и зрителей видеоплатформы, которые тут же окрестили его “чайником Фаберже”. Кто-то предположил, что он покрыт “золотым напылением”, кто-то в шутку заявил, что он “чай будет варить сразу с заваркой и сахаром”, а кто-то и вовсе решил, что маркетологи ЦУМа, когда ценник печатали, “не там точку поставили”.

“Это ещё со скидкой!” - заметила особо внимательная зрительница.

Удивление автора роликов и зрителей можно понять - в белорусских магазинах техники сегодня с лёгкостью можно найти более дешёвые аналоги металлических чайников: самые дешёвые, российского производства - от 42,30 рубля (то есть в 5,7 раза дешевле “чайника Фаберже” из ЦУМа), чуть подороже, цветастой расцветки китайские аналоги - от 78,77 рублей (то есть в 3 раза дешевле), а самые дорогие, известного немецкого бренда Rondell - 149,3 рубля (то есть в 1,6 раза дешевле).

“С такой ценой они так и не встретят своего покупателя. Для богатых они слишком простоваты, для бедных они слишком дороговаты. Очевидная нестыковочка”, - предсказал “чайнику Фаберже” долгую судьбу экспоната на полках ЦУМа один из комментаторов.

Впрочем, нашлись и те, кто смог найти оправдание такой высокой цене на данный чайник. Оказалось, что её производитель - также весьма известная фирма, сербская компания “Метрот”.

“Посуда фирмы Метрот качественная, производства Сербии, у меня служат много лет”, - оставила свой отзыв одна из зрительниц, отметив, впрочем, что “за чайничек, конечно, перебор”.

Кстати, на том же интернет-сайте, где мы сравнивали цены на чайники, можно найти другую металлическую посуду марки “Метрот”. Так, кастрюли из той же серии (судя по дизайну посуды) там стоит в два раза меньше представленного чайника.

“Люди никак не поймут, что рынок регулирует цену. Не нравится - проходим мимо”, - резюмировал дискуссию один из зрителей.