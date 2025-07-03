Ещё один белорусский банк отказался от USSD-банкинга. Как теперь проверять баланс и блокировать карту?

Опубликовано: 03.07.2025 11:46 , Обновлено: 03.07.2025

Ещё один белорусский банк - МТБанк - объявил о закрытии USSD-банкинга. Уже через месяц клиенты этого финансового учреждения не смогут проверить баланс карты, уточнить остаток платежа по кредиту или заблокировать утерянную карту с помощью оперативного короткого USSD-запроса. Узнали, какую альтернативу предложили клиентам.

В пресс-службе МТБанка сообщили, что USSD-запросы перестанут работать уже со следующего месяца - с 1 августа 2025 года . Но без оперативной поддержки по рядовым операциям, не требующим обращения в офис банка, клиентов не оставят - все функции USSD-банкинга пообещали перенести в фирменное приложение финансового учреждения.

Таким образом, проверить баланс карты, заблокировать или разблокировать карту и выполнить иные действия с картой и счётом, которые раньше можно было делать посредством USSD-запросов, с 1 августа будет можно через:

приложение мобильного банка Moby,

интернет-банкинга “Мой Банк”,

звонок в контакт-центр.

МТБанк - не единственное финансовое учреждение, работающее в Беларуси, которое отказалось от USSD-запросов, продвигая при этом фирменные мобильные приложения: в 2018 году от них отказался БПС-Сбербанк, перевёл своих клиентов на Интернет-банкинг, М-Банкинг и СМС-банкинг и Беларусбанк.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Национальный банк поставил перед банковской системой Беларуси задачу повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в банковские процессы. Как пояснил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров, согласно их планам, в результате банки страны должны трансформироваться и работать в гибридном формате — не только как банки, но и IT-компании.

Новость Телеграф