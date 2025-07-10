Ещё один белорусский банк начал менять на новые повреждённые доллары и евро. С какой комиссией?

Опубликовано: 10.07.2025 09:53 , Обновлено: 10.07.2025

Ещё один белорусский банк решил скупать у белорусов старые - потёртые или повреждённые - доллары и евро: с сегодняшнего дня, 10 июля, такую услугу в Беларуси предоставляет и Альфа Банк. Узнали, какую комиссию придётся заплатить, чтобы взамен неприглядной купюре получить новенькую.

Как пояснили в пресс-службе Альфа Банка, с 10 июля в кассах начнут принимать “изношенные, поврежденные, но сохранившие признаки платежности” банкноты евро и долларов, “подлинность которых не вызывает сомнения”.

Взамен старой банкноты клиенту должны выдать более свежие - одного номинала этого же вида. За такой обмен, как и в других банках, придётся заплатить финансовому учреждению определённую комиссию. Согласно тарифам на расчетное и кассовое обслуживание, размещённым на официальном сайте компании, заплатить придётся 10% от суммы - но не менее 6 рублей за операцию.

Это, кстати, самая низкая минимальная фиксированная комиссия. В других белорусских банках, которые также оказывают подобную услугу, она варьируется от 10 до 25 рублей. Впрочем, как ранее рассказывал Telegraf.news, сам процент взимаемой комиссии ниже у Беларусбанка — 5% от суммы обмена (но не менее 25 рублей).

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