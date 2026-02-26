ЕС снова ввел санкции против "Белшины" и не только

Опубликовано: 26.02.2026 21:14 , Обновлено: 26.02.2026

Совет Евросоюза повторно включил белорусскую компанию "Белшина" в санкционный список, обойдя таким образом постановление Суда ЕС, который еще в марте 2024 года отменил предыдущие ограничения. Соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Согласно обновленной информации, в черный список также попали семь ведущих промышленных предприятий Беларуси и 54 должностных лица. Среди фигурантов — премьер-министр Александр Турчин, председатель Палаты представителей парламента Игорь Сергеенко и глава МИД Максим Рыженков.

Совет ЕС уже не в первый раз применяет ставшую стандартной практику: вместо того чтобы исполнить судебное решение об отмене санкций, Брюссель вводит их заново, изменив формулировки.

Впрочем, в Брюсселе эту меру не комментируют. Тем не менее судя по документам, обновленный список составлен таким образом, чтобы устранить технические несоответствия, из-за которых предыдущие санкции были отменены судом.

В настоящее время под ограничениями ЕС находятся 312 граждан Беларуси и 57 организаций. В отношении них действуют заморозка активов, запрет на финансовые операции, а для физических лиц — еще и ограничение на въезд в Евросоюз.