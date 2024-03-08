ЕРИП предупредила белорусов о дне перебоев в работе. Когда?

Опубликовано: 08.03.2024 13:13 , Обновлено: 08.03.2024

В пресс-службе ЕРИП сообщили, что в воскресенье, 10 марта, с 9 утра до 17:20 вечера белорусы могут столкнуться с перебоями в работе системы.

“10.03.2024 в период с 9:00 до 17:20 возможна краткосрочная недоступность контакт-центра ЕРИП (на периоды до двух часов), в связи с проведением комплекса электромонтажных работ”, - пояснили в ЕРИП.

ЕРИП была создана Национальным банком Республики Беларусь “в целях организации приема массовых платежей за товары, работы, услуги, а также платежей в бюджет”. Система единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) позволяет плательщикам осуществлять оплату в любое время, удобным им способом и в различных пунктах обслуживания банков и почты. За исключением случаев, когда ведутся технические работы.