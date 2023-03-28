Edostavka прекратила возить продукты почти по всей Беларуси. Как теперь заказывать провинциалам?

Опубликовано: 28.03.2023 14:27 , Обновлено: 28.03.2023

В популярном среди белорусов сервисе заказа продуктов и не только Edostavka изменили правила. С 28 марта многие жители за пределом МКАДа не смогут вызвать машину с продуктами. Впрочем, в Edostavka пообещали, что все заказы, оформленные до 28 марта, будут доставлены покупателям.

Со среды Edostavka будет обслуживать только Минск, Минскую область, Барановичи, Ляховичи и Мир. А минимальная сумма заказа для бесплатной доставки составит:

– 59 (пятьдесят девять) рублей для Минска;

– 79 (семьдесят девять) рублей для всех иных зон обслуживания.

В случае оформления заказа покупателем на сумму менее указанной выше, стоимость платной доставки составит:

Для Минска: от 0р.01к. до 39р.99к. – 7р.99к. от 40р. до 59р.99к. – 4р.99к.

от 0р.01к. до 39р.99к. – 7р.99к. от 40р. до 59р.99к. – 4р.99к. Для Минской области, Барановичи, Мир, Ляховичи: от 0р.01к. до 39р.99к. – 7р.99к. от 40р. до 79р.99к. – 4р.99к.

Также в интернет-магазине сообщили, что часть ассортимента Edostavka с этого дня переедет на Emall.by. Речь идёт о таких группах товаров:

Бытовая техника; Электроника; Мебель; Товары для стройки и ремонта; Автотовары; Спорттовары.

“Вы по-прежнему сможете заказывать эти товары с доставкой на дом, но теперь эти товары не будут замедлять доставку продуктов”, - заверили в Edostavka.

Жителям Беларуси, не попавшим в заветные регионы доставки, придется довольствоваться ассортиментом в Emall.by. Там тоже есть продукты, но далеко не все, что на Edostavka.by.

Ранее сервис уже объявлял о сокращении географии после введения в силу законов о госрегулировании цен. С 1 ноября 2022 года продукты возили только покупателям Минска, Минской области, Барановичей, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева.