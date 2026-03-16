ЕАБР раскрыл тайну замедления инфляции в Беларуси

Опубликовано: 16.03.2026 08:50 , Обновлено: 16.03.2026

Евразийский банк развития (ЕАБР) констатировал, что согласно официальным данным Белстата, в Беларуси третий месяц подряд замедляется рост цен, хотя все еще и достаточно высокий.

В феврале инфляция опустилась до 5,6% после 6,4% в январе. Но секрет снижения, по мнению экспертов банка, лежит в отложенном решении властей Беларуси.

«Основным фактором снижения общего роста цен стало замедление инфляции в секторе услуг — до 5,4% г/г (год к году) после 8,2% г/г, что связано с переносом планового повышения тарифов на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) с января на март», — сообщили в банке.

Тем не менее в Республике снизилась инфляция и на непродовольственные товары — до 2,1% после 2,5%, чему способствует сохранение крепкого белорусского рубля.

А вот самая важная часть в бюджете белорусов — продукты — не показала серьезного ослабления роста цен.

«Ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 5,6% после 3,7% — сохранило продовольственную инфляцию в феврале (8,7% г/г) близкой к уровню января», — сообщили в ЕАБР.

В банке дают более консервативный прогноз на уровень инфляции в Беларуси по сравнению с Совмином (Советом Министров) или Нацбанком страны. В ЕАБР прогнозируют общую инфляцию ниже 7% в 2026 году.