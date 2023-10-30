ЕАБР предупредил белорусов о возможном росте цен до конца года. Почему?

📊 Анализ

Опубликовано: 30.10.2023 09:30 , Обновлено: 30.10.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) 30 октября сообщил, что ожидает в Беларуси рост цен. Все из-за роста зарплат белорусов и расширения возможности взять кредит.

“Рост реальной заработной платы в Беларуси продолжил ускоряться. В реальном выражении прирост составил 16,1% в сентябре после 15,1% в августе и 14,4% в июле”, - подсчитали в ЕАБР.

Там уточнили, что в сентябре зарплаты выросли из-за повышение в сентябре на 3,1% базовой ставки, “являющейся основой для определения размера оплаты труда в бюджетном секторе”.

Эксперты банка уверены, что рост зарплат, усугубленный расширением кредитования белорусов, естественно, выльется в рост потребительского спроса на товары. Тот и так уже вырос на 12,2% в сентябре после 11,2% в августе. А это создаст предпосылки для ускорения инфляции в четвертом квартале 2023 года, сделали вывод в ЕАБР.

Тем временем, министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что ВВП Беларуси за 9 месяцев 2023 года вырос на 3,5 %. По его словам, “в ближайший месяц — 11-й, 12-й месяц — мы будем наблюдать дальнейший рост экономики”.