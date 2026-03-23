ЕАБР объяснил падение ВВП Беларуси в начале 2026 года погодой и не только

Опубликовано: 23.03.2026 08:25 , Обновлено: 23.03.2026

Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что за падение валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси на 1,2% в первые месяцы 2026 года ответственны сразу несколько сфер экономики и погода.

В ЕАБР считают, что одним из главных виновников стала белорусская промышленность, которая снизила объемы сразу на 3,7%. Причем произошло это из-за ослабления внешнего спроса.

“Дополнительное давление оказали неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению строительной активности и инвестиций (–7,1%)”, – заявили в ЕАБР.

Тем временем рост показали сельское хозяйство (+2,8%) и возросшее потребление внутри страны. Так, розничный товарооборот увеличился на 1,2%.