ЕАБР объяснил падение ВВП Беларуси в начале 2026 года погодой и не только
Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что за падение валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси на 1,2% в первые месяцы 2026 года ответственны сразу несколько сфер экономики и погода.
В ЕАБР считают, что одним из главных виновников стала белорусская промышленность, которая снизила объемы сразу на 3,7%. Причем произошло это из-за ослабления внешнего спроса.
“Дополнительное давление оказали неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению строительной активности и инвестиций (–7,1%)”, – заявили в ЕАБР.
Тем временем рост показали сельское хозяйство (+2,8%) и возросшее потребление внутри страны. Так, розничный товарооборот увеличился на 1,2%.
“Ожидаемое восстановление строительства и сохранение потребительского спроса создают предпосылки для улучшения динамики ВВП”, – сообщили в банке, не уточнив, будет ли новая динамика плюсовой или около нуля.