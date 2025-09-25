Две белорусские табачные фабрики подняли цены на сигареты с 1 октября
Министерство по налогам и сборам (МНС) 25 сентября опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортёры с 1 октября. Стоимость некоторой своей продукции решили поднять сразу две табачные фабрики. Узнали, какие марки сигарет подорожают в следующем месяце.
Согласно информации, указанной на сайте МНС, повышение цены ждёт тех, кто покупает сигареты производства Гродненской табачной фабрики “Нёман” и ООО “Табак-инвест”. Стоимость на отдельные марки подрастет на 10-35 копеек .
Так, “Нёман” поднял стоимость двух видов сигарет марки Dove - CLICK PURPLE MOON и CLICK TROPICAL SUN, на 10 копеек - до 4,3 рубля.
В ассортименте фабрики также появилось четыре новых наименования сигарет марки “Корона”. Вот какие цены на них установил гродненский производитель:
- Корона - 4,2 рубля,
- Корона голубая - 4,2 рубля,
- Корона голубая Super Slims - 4 рубля,
- Корона стиль - 4 рубля.
Примечательно, что все эти четыре наименования сигарет уже были в ассортименте другого белорусского производителя - ООО “Табак-Инвест”, правда, цены на них сейчас несколько ниже. Однако уже с 1 октября, согласно данным МНС, цены на эти виды подрастут и у него - до уровня нового конкурента:
- Корона подорожает на 25 копеек - с 3,95 до 4,2 рубля,
- Корона голубая также подорожает на 25 копеек - с 3,95 до 4,2 рубля,
- Корона голубая Super Slims подорожает на 15 копеек - с 3,85 до 4 рубля,
- Корона стиль прибавит сразу 35 копеек - с 3,65 до 4 рублей.