Две белорусские табачные фабрики подняли цены на сигареты с 1 октября

Опубликовано: 25.09.2025 12:02 , Обновлено: 25.09.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) 25 сентября опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортёры с 1 октября. Стоимость некоторой своей продукции решили поднять сразу две табачные фабрики. Узнали, какие марки сигарет подорожают в следующем месяце.

Согласно информации, указанной на сайте МНС, повышение цены ждёт тех, кто покупает сигареты производства Гродненской табачной фабрики “Нёман” и ООО “Табак-инвест”. Стоимость на отдельные марки подрастет на 10-35 копеек .

Так, “Нёман” поднял стоимость двух видов сигарет марки Dove - CLICK PURPLE MOON и CLICK TROPICAL SUN, на 10 копеек - до 4,3 рубля.

В ассортименте фабрики также появилось четыре новых наименования сигарет марки “Корона”. Вот какие цены на них установил гродненский производитель:

Корона - 4,2 рубля,

Корона голубая - 4,2 рубля,

Корона голубая Super Slims - 4 рубля,

Корона стиль - 4 рубля.

Примечательно, что все эти четыре наименования сигарет уже были в ассортименте другого белорусского производителя - ООО “Табак-Инвест”, правда, цены на них сейчас несколько ниже. Однако уже с 1 октября, согласно данным МНС, цены на эти виды подрастут и у него - до уровня нового конкурента: