Дольше жизнь и асфальтированные дороги. Турчин дал обещания белорусам на 5 лет

Опубликовано: 19.12.2025 11:52 , Обновлено: 19.12.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин выступил перед делегатами Всебелорусского народного собрания (ВНС), на котором озвучил планы правительства на ближайшие 5 лет. Сложно сказать, будет ли он премьером к 2030 году, но данные обещания Совмину теперь все равно придется выполнять. Собрали основные.

Дольше жить

По словам Александра Турчина, средняя продолжительность жизни белорусов за ближайшие 5 лет должна вырасти до 76,5 лет.

Напомним, что по данным Белстата, в 2025 году средняя продолжительность жизни в стране составила 74,7 года. Впрочем, если смотреть по гендерному признаку, то цифры для мужчин менее оптимистичные — 69,3 года, а вот для женщин — 79,8 года.

Построить 5 млн метров жилья. Но есть нюанс

Что касается строительства квартир для белорусов, то у правительства на ближайшую пятилетку — явная смена приоритетов. Премьер пообещал построить 5 миллионов квадратных метров жилья. Но речь идёт об арендном, а не том, что станет собственностью белорусов.

Главная цель масштабного строительства — вернуть или оставить жителей в регионах.

Отремонтировать санатории

Что касается экономики, то кроме роста ВВП и экспорта премьер пообещал, что власти планируют масштабный ремонт гостиниц и санаториев, чтобы развивать туризм.

“Важно привести в порядок гостиницы и санатории”, — заявил на ВНС Турчин, уточнив, что на эти цели хотят потратить 1 млрд рублей. Все для того, чтобы к концу следующей пятилетки доля туризма в ВВП выросла до 4,5%.

Асфальтированные дороги

По словам Александра Турчина, Совмин хочет улучшить покрытие всех дорог от райцентров до агрогородков. Всего же в программе развития заложено строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.

ВВП

Ну и куда же без ВВП. По словам главы правительства, в планах — правда, со скидкой на “геополитическую нестабильность” — рост экономики Беларуси каждый год на 3%, чтобы по итогам пятилетки получилось +15,8%.

Александр Турчин напомнил, что за уходящую пятилетку с 2020 по 2025 год рост ВВП составил всего 7%.

7 приоритетов

Вообще, глава правительства очертил семь приоритетов для своей работы: