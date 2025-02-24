Доллар в Беларуси вырос на 0,02%, а валюта РФ достигла максимума за 6,5 месяцев. Эксперт дал прогноз, чего ждать дальше

Опубликовано: 24.02.2025 13:27 , Обновлено: 24.02.2025

В первый день рабочей недели, 24 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар незначительно подорожал, а валюта Российской Федерации выросла до максимума за последние 6,5 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы установили на вторник, а эксперт рассказал, почему "американец" сдаёт свои позиции.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,2071 белорусских рубля (-0,52%);

евро — 3,3500 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,5669 белорусских рубля (+0,12%);

10 китайских юаней — 4,3640 белорусских рубля (-0,31%).

Спустя выходные, 24 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,2078 белорусских рубля (+0,02%);

евро — 3,3500 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,5717 белорусских рубля (+0,13%);

10 китайских юаней — 4,3607 белорусских рубля (-0,08%).

Чего ждать дальше?

Директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв высказал предположение, что укрепление российского и белорусского рубля за прошедшую неделю вызвано так званой «геополитической премией». Кроме того, технически к укреплению валюты РФ, с которой тесно связана и наша, по его мнению, располагают подготовка экспортёров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.

“Данные факторы могут перестать действовать к началу марта, поскольку экономически значимых предпосылок для такого существенного укрепления валют пока нет. По данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли за 2024 год составило 1,3 млрд долларов, притом что за 2023 год оно было положительным в размере 246 млн долларов”, — отметил эксперт.

Однако он утверждает, что если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, на этом фоне перспективы российской и белорусской валюты могут заметно улучшиться из-за возможной приостановки действий санкций в отношении России и Беларуси. Также может возобновиться приток инвестиций в Россию, передал Интернет-портал Office Life.