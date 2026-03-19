Доллар снова официально выше 3 рублей

Опубликовано: 19.03.2026 14:12 , Обновлено: 19.03.2026

По итогам торгов на валютной бирже доллар впервые за долгое время превысил отметку 3 BYN (белорусских рубля) и достиг максимума за 5,5 месяца, евро обновил трехмесячный максимум, а российский рубль упал до годового минимума.

Согласно сообщению “Экономической газеты”, доллар по результатам торгов в четверг подорожал на 0,79%. При этом сам объем торгов значительно увеличился — до 29,35 млн USD.

Евро тоже подорожал, но на 0,48%, объем торгов увеличился не сильно и составил 2,42 млн EUR.

А вот российский рубль на белорусской бирже упал сразу на 1,1%, при этом объем торгов значительно вырос — до 5,31 млрд RUB.

Итоги валютных торгов на БВФБ (Белорусской валютно-фондовой бирже) 19.03.2026:

USD🇺🇸: 3.0184 | +0.0238 | +0,79%

EUR🇺🇸: 3.4628 | +0.0164 | +0,48%

RUB🇷🇺: 3.6056 | -0.0402 | -1,1%

CNY🇨🇳: 4.4508 | +0.0436 | +0,99%

Тем временем некоторые банки не дожидаясь окончания торгов на бирже, выставили в обменниках доллар по 3,02–3,05 рубля.