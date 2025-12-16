Доходы белорусов стали расти чуть медленнее - данные Белстата

Опубликовано: 16.12.2025 11:20 , Обновлено: 16.12.2025

Согласно данным Национального статистического комитета (Белстат) реальные располагаемые доходы граждан Беларуси за десять месяцев 2025 года (по октябрь включительно) выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако темпы роста несколько снизились по сравнению с результатами на сентябрь.

Согласно обновленному отчету национального статистического комитета, за январь-октябрь 2025 года показатель составил 10,0% к уровню января-октября 2024 года. В то же время, за январь-сентябрь рост был чуть выше — 10,2%.

Доходы населения - ключевой индикатор, отражающий финансовое состояние белорусских семей. Он учитывает все денежные поступления (зарплаты, пенсии, доходы от бизнеса и др.) после уплаты налогов и с поправкой на инфляцию (индекс потребительских цен).

Тем временем, структура доходов белорусов остается практически стабильной:

Оплата труда остается доминирующим источником, обеспечивая 66,3% всех доходов (66,4% за девять месяцев).

Социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии) занимают второе место — 21,9%.

Доходы от предпринимательской деятельности составляют 7,4%.

Доходы от собственности и прочие поступления — 4,4%.

Замедление темпа роста доходов к концу октября могло стать результатом роста цен или сезонных факторов.