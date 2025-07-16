До 110 рублей в день. Минтруда позвало белорусов на летнюю подработку

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.07.2025 13:36 , Обновлено: 16.07.2025

Министерство труда и социальной защиты напомнило белорусам о возможности временной занятости на оплачиваемых работах. На такую подработку, по их сведениям, могут рассчитывать не только официально зарегистрированные безработные, но и уже трудоустроенные граждане, студенты и пенсионеры.

В ведомстве сообщили, что летне-осенний сезон традиционно связан с работами в сельском хозяйстве — на сборе картофеля, свёклы, моркови, капусты и яблок.

Также временная занятость доступна в сферах благоустройства и озеленения (уборка парков, скверов, покос травы), в ЖКХ (подсобные работы, уборка) и на сортировке вторсырья . Последние два направления при этом актуальны в течение всего года.

Оплата труда, по данным ведомства, варьируется от 30 до 70 рублей в день , а в некоторых регионах может достигать и 110 рублей в день . Она зависит от производительности труда.

Для временных работников может быть организован бесплатный подвоз к месту работ. Отношения оформляются через срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Для трудоустройства необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства.

За первые шесть месяцев 2025 года на такие работы было принято почти 15,5 тысячи человек , из которых более 5,5 тысячи — безработные.

Скриншот: gsz.gov.by

Судя по данным общереспубликанского банка вакансий, большинство предложений на оплачиваемые временные работы по трудовому договору предположили сдельную оплату около 34-35 рублей в день — за 21 рабочий день как раз выходит месячная минималка. Такие условия предложили, например, на полевых работах в Брестской области, для подсобных рабочих по сбору вторсырья в Гомельской или для ухода за местами погребений.

В то же время по договорам подряда суммы могут быть выше. Например, в Столбцовском районе ищут сотрудника на уборку помещений с оплатой в 1000 рублей в месяц, в Слуцке — на аналогичную работу за 900 рублей. В столице «Минск-Арена» предложила работу мойщиком посуды, грузчиком и поваром с оплатой труда около 1300 рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, сколько и как, по данным министерства, могут заработать подростки в Беларуси.

Новость Телеграф