Депутаты предложили разрешить белорусским детям заниматься бизнесом. С какого возраста?

Опубликовано: 23.10.2023 10:07 , Обновлено: 23.10.2023

Белорусские законодатели решили разрешить белорусским подросткам официально заниматься предпринимательством с 16 лет. Эта норма прописана в законопроекте "Об изменении кодексов", принятом во втором чтении Палатой представителей и предусматривающем внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Беларуси.

Как пояснила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, после 16 лет подросткам разрешат заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять “деятельность, не относящуюся к предпринимательской в соответствии с Гражданским кодексом или иными законодательными актами”, с письменного согласия одного из своих законных представителей.

В одобренном депутатами законопроекте прописан также новый подход к совершению сделок подростками в возрасте от 14 до 18 лет. По словам Любецкой, после того, как закон вступит в силу, они смогут без согласия родителей:

выступать вкладчиками по договору банковского вклада (депозита);

открывать текущий (расчетный) банковский счет с базовыми условиями обслуживания (для получения стипендии, пособия, зарплаты).

Открывать расчетные банковские счета с более широким спектром, которые предполагают выдачу банковских платежных карт, без согласия законного представителя будет запрещено. Как пояснила парламентарий, это прописали в законе для того, чтобы “снизить вовлечение подростков в сферу незаконного оборота средств платежа”, сообщило агентство БелТА.

В числе значимых нововведений она также назвала возможность совершения сделок подростками в возрасте 14 -18 лет с согласия только одного родителя (сейчас для этого требуется согласие обоих родителей).

“Бывали ситуации, когда родители не проживают вместе. И получить согласие второго родителя физически не возможно, либо один из них уклоняется от дачи такого согласия. И для того, чтобы несовершеннолетние не были ограничены в своем праве - сегодня законодатель ограничился согласием одного родителя”, - пояснила Любецкая.

Отметим, что законопроект “Об изменении кодексов”, предусматривающий корректировку Гражданского кодекса, как ожидается, вступит в силу только через год после его официального опубликования.