Что делать белорусу, если он просрочил платеж по кредиту? Рассказал юрист

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Опубликовано: 05.04.2023 13:09 , Обновлено: 05.04.2023

Просроченный платеж по кредиту грозит белорусам серьезными проблемами. Например, банк может подать на вас в суд. А сумма, которую придется заплатить за просрочку, может оказаться намного больше, чем сумма самого кредита. Эксперты объяснили, что же делать, если вы своевременно не внесли платеж по кредиту.

Что будет, если просрочил платеж по кредиту?

Как рассказал Myfin.by юрист Данила Смольский, банк может подать в суд, чтобы взыскать с клиента суму задолженности. Также он имеет право обратиться к нотариусу для получения исполнительной надписи, с помощью которого с белоруса также могут принудительно взыскать задолженность.

Кроме того, банк может потребовать с клиента повышенные проценты за пользование кредитом. Это право прописано в Банковском кодексе.

По словам юриста, иногда «суды выносят решения о взыскании суммы повышенных процентов за пользование кредитом, превышающей сумму самого кредита».

«Часто банки “идут” в суд с целью наложения взыскания на имущество кредитополучателя, которое находится в залоге. Но здесь есть важный нюанс. Банк может забрать лишь то имущество, которое по цене сопоставимо с остатком задолженности по кредиту», – подчеркнул Смольский.

Какой штраф грозит за просрочку кредита?

А еще банк имеет право оштрафовать клиента за просрочку. Размер штрафа, как правило, прописан в кредитном договоре.

Например, в «Белинсвестбанке» рассказали, что у них за несвоевременное погашение процентов начисляется пеня – 0,1% от суммы неуплаченных процентов.

«В случае просрочек по оплате основного долга начисляются проценты в размере, превышающем основную ставку по кредиту в 1,5 раза. Но возможны и другие варианты», — добавили там.

Что же делать, если вы просрочили кредит?

Если вы понимаете, что не сможете своевременно погасить платеж по кредиту, то стоит предупредить об этом банк.

«Необходимо безотлагательно связаться с банком и попытаться решить этот вопрос посредством переговоров. Редко, но бывают случаи, когда банки идут навстречу», — посоветовали юристы.

Кроме того, банки разрешают отложить выплату по кредиту в определенных случаях. В том же «Белинвестбанке» это возможно, если у клиента финансовые проблемы или возросла финансовая нагрузка. Например, из-за:

увольнения;

длительного отпуска без сохранения зарплаты;

тяжелой болезни;

продолжительного курса лечения.

Для этого нужно написать заявление и предоставить подтверждающие документы. Каждый случай рассматривают индивидуально.

В случае, если вы уже просрочили платеж, есть несколько вариантов того, что можно сделать:

если банк подал заявление в суд, то иногда можно уменьшить суммы насчитанных банком повышенных процентов по кредиту, а также снизить запрошенные банком суммы пени и штрафов;

если банк взыскивает сумму кредита по исполнительной надписи нотариуса, то в случае несогласия с размером взыскиваемой суммы такую исполнительную надпись можно также оспорить в суде.

Юрист утверждает, что «большинство штрафных санкций, рассчитанных банками, можно снизить через суд», «главное не опускать руки».

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