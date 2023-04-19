Чиновники разрешили мобильным операторам давать белорусам деньги в долг. Сколько можно будет взять?

Опубликовано: 19.04.2023 12:28 , Обновлено: 19.04.2023

Белорусы в скором времени должны получить ещё один источник кредитов на потребительские нужды. Право выдавать микрозаймы планируют предоставить операторам мобильной связи. О соответствующем законопроекте 19 апреля рассказал председатель правления Национального банка Павел Каллаур на заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Согласно проекту указа, который ещё предстоит подписать президенту, белорусы смогут взять взаймы у мобильных операторов сумму, не превышающую 200 базовых величин (7400 рублей на сегодня), передает БелТА.

По словам Каллаура, такие нововведения “повысят доступ физических лиц к финансам” и “выведет микрофинансирование на новый уровень”.

[info_b]Микрозаймы - это, как правило, небольшие по сумме и сроку заимствования кредиты, выданные под высокие проценты физическим лицам. За просрочку возврата займа взимаются большие штрафы, но при этом к заемщику предъявляются минимальные требования: микрозаймы выдают, как правило, по паспорту, без дополнительных справок, поручителей и гарантий.[/info_b]

“Предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий, проведением соответствующей идентификации заемщика выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий нынешним реалиям”, - пояснил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что данное решение стало результатом “работы по совершенствованию правовых условий для развития некредитных финансовых организаций, повышению качества оказываемых ими услуг”.

Напомним, разговоры об этом велись ещё в конце прошлого года. Тогда начальник Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко пояснял, что речь идёт о корректировке указа президента от 23 октября 2019 года № 394 «О предоставлении и привлечении займов».

Отметим, что если сумму микрозайма, которую разрешат выдавать мобильным операторам, ограничат 200 базовыми величинами, они не смогут составить серьёзную конкуренцию микрофинансовым организациям, которые выдают микрозаймы на сумму до 15 тыс. базовых величин (555 тыс. рублей на сегодня).