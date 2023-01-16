Чиновники ответили белорусам, почему пенсии «такие маленькие»

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Опубликовано: 16.01.2023 09:33 , Обновлено: 16.01.2023

В комитете по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома ответили на вопрос белорусов, «почему наши пенсии такие маленькие».

Обращение и ответ опубликовали на сайте ведомства.

Вопрос звучит так: «Мой трудовой стаж больше 40 лет, а пенсия маленькая, еле на лекарства хватает. Почему наши пенсии такие маленькие?»

Чиновники со ссылкой на Закон «О пенсионном обеспечении» ответили, что размер пенсии по возрасту определяют согласно:

продолжительности трудового стажа работы; размеру среднемесячной зарплаты перед обращением за пенсией.

Специалисты подчеркнули, что чем выше эти показатели, тем больше и сумма пенсии.

«Кроме того, на размер пенсии влияет наличие получаемых надбавок, повышений и возрастных доплат», — добавили в комитете.