Чиновники ответили белорусам, почему пенсии «такие маленькие»
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В комитете по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома ответили на вопрос белорусов, «почему наши пенсии такие маленькие».
Обращение и ответ опубликовали на сайте ведомства.
Вопрос звучит так: «Мой трудовой стаж больше 40 лет, а пенсия маленькая, еле на лекарства хватает. Почему наши пенсии такие маленькие?»
Чиновники со ссылкой на Закон «О пенсионном обеспечении» ответили, что размер пенсии по возрасту определяют согласно:
- продолжительности трудового стажа работы;
- размеру среднемесячной зарплаты перед обращением за пенсией.
Специалисты подчеркнули, что чем выше эти показатели, тем больше и сумма пенсии.
«Кроме того, на размер пенсии влияет наличие получаемых надбавок, повышений и возрастных доплат», — добавили в комитете.