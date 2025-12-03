Четыре станции БелЖД включили в международный транспортный коридор из России в ЕС
Ещё четыре станции Белорусской железной дороги (БелЖД) с ноября этого года включены в международный транспортный коридор, соединяющий страны Евросоюза с Россией. Об этом на днях сообщили в Совете по железнодорожному транспорту государств — участников СНГ.
В маршруты международных контейнерных поездов включили следующие ж/д станции:
- Заднепровская в Могилёве,
- Могилёв II,
- Шабаны в Минске,
- Пинск.
Из Пинска и со станции Могилев II экспортные грузы будут идти через морские порты, примыкающие к станциям Новый Порт Октябрьской железной дороги и Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Со столичной станции Шабаны грозовый контейнеры будут идти на станцию Биклянь Куйбышевской железной дороги (Республика Татарстан). Через могилёвскую станцию Заднепровская будет пролегать маршрут на станции Московского и Санкт-Петербургского железнодорожных узлов.
В пресс-службе Совета выразили уверенность в том, что включение дополнительных ж/д станций в международный транспортный коридор позволит перевозчикам грузов избежать задержек в пути для сортировки и следовать по маршруту строго по расписанию.
Как отметилоиздание Office Life, Россия с 1 декабря подняла собственные тарифы на грузовые и пассажирские перевозки по железной дороге – среднем на 10%. Тогда как БелЖД пока решила свои тарифы не поднимать – на 2026 год их оставили неизменными.
Ранее власти Беларуси и России заявляли о планах сравнять тарифы на перевозку грузов по железной дороге к 2026 году.