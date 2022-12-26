Центробанк России предсказал рост цен из-за падения рубля

Опубликовано: 26.12.2022 15:29 , Обновлено: 26.12.2022

В Центральном банке России срогнозировали рост цен из-за ослабления российского рубля. Такие опасения там появились из-за «ухудшения внешних условий» и снижения цен на нефть, которые привели к ослаблению российской валюты.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», - признался зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК.

По мнению российского чиновника, хотя их рубль колеблется “в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», его ослабление все равно внесет вклад в рост цен.

Ранее в белорусских МАРТ, Нацбанке и правительстве говорили, что инфляция в Беларуси произошла в том числе из-за роста цен в России и усиления курса российского рубля. Однако в последнее время он по отношению к белорусскому упал. И в Нацбанке уже отчитались, что “снижению интенсивности инфляции содействовало укрепление белорусского рубля, консервативное поведение отечественных потребителей, замедление инфляционных процессов в Российской Федерации”. Таким образом рост цен в соседней РФ может спровоцировать инфляцию и в Беларуси.