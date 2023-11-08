Burger King предложил белорусам бургеры за 1 копейку и бесплатные блюда на 50 рублей. Что попросил взамен?
Популярная в Беларуси американская сеть фастфуда Burger King объявила сразу две акции, поучаствовав в которых, белорусы могут получить премиальные бутерброды за 1 копейку, а ещё получить заказ на 50 рублей, но ничего не платить.
Чтобы получить кучу блюд на 50BYN бесплатно, в Burger King попросили белорусов подписаться на их канал в Телеграме. Затем нажать на кнопку участвовать в розыгрыше, поставить лайк на публикацию и ждать.
Халявную еду в сети пообещали разыграть 13 ноября.
“Важно! Розыгрыш только для жителей Беларуси. Бот для розыгрышей сам выбирает победителя в назначенное время”, - уточнили в Burger King.
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А чтобы получить за одну копейку один из пяти разыгрываемых бургеров Ангус Пармеджано, в сети попросили подписаться на их паблик в Инстаграме. Затем написать один комментарий с отметкой 2 друзей, которые тоже подписаны на Burger King.
Розыгрыш пообещали провести 15 ноября.
[link href=“https://www.instagram.com/p/CzYMMiNttVD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/p/CzYMMiNttVD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от BURGER KING® Беларусь (@burgerkingbelarus) [/link]