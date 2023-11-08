Burger King предложил белорусам бургеры за 1 копейку и бесплатные блюда на 50 рублей. Что попросил взамен?

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 08.11.2023 20:59 , Обновлено: 08.11.2023

Популярная в Беларуси американская сеть фастфуда Burger King объявила сразу две акции, поучаствовав в которых, белорусы могут получить премиальные бутерброды за 1 копейку, а ещё получить заказ на 50 рублей, но ничего не платить.

Чтобы получить кучу блюд на 50BYN бесплатно, в Burger King попросили белорусов подписаться на их канал в Телеграме. Затем нажать на кнопку участвовать в розыгрыше, поставить лайк на публикацию и ждать.

Халявную еду в сети пообещали разыграть 13 ноября.

“Важно! Розыгрыш только для жителей Беларуси. Бот для розыгрышей сам выбирает победителя в назначенное время”, - уточнили в Burger King.

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А чтобы получить за одну копейку один из пяти разыгрываемых бургеров Ангус Пармеджано, в сети попросили подписаться на их паблик в Инстаграме. Затем написать один комментарий с отметкой 2 друзей, которые тоже подписаны на Burger King.

Розыгрыш пообещали провести 15 ноября.