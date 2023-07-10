"Будем свою поставлять" - Российский губернатор объявил о нехватке картошки в Беларуси

Опубликовано: 10.07.2023 08:45 , Обновлено: 07.09.2023

Губернатор российского региона - Новгородской области - Андрей Никитин заявил в интервью для белорусского канала СТВ, что заметил в Беларуси дефицит картошки для изготовления фри.

“Оказалось, что есть дефицит картофеля фри. И этот дефицит решит белорусский Толочинский консервный завод, который построен совсем недавно… И картошки стало не хватать. Потому мы будем поставлять туда свою картошку тоже, чтобы обеспечивать Беларусь и Россию и тех людей, которые любят это быстрое питание, вкусным картофелем фри”, — заявил Андрей Никитин, передает СТВ.

Ранее Телеграф сообщил, что в ночь на 3 июня в Беларусь пришли летние заморозки. Жители поделились в соцсетях фотографиями кусков льда, а также пожаловались на замершие культуры.

«Картошка замерзла» — Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков