БСП предложил парламенту отменить удержания из пенсий у работающих пенсионеров

Опубликовано: 25.01.2023 08:52 , Обновлено: 25.01.2023

Белорусский союз предпринимателей отправил в парламент письмо «Об отмене удержаний из пенсии у работающих пенсионеров». В нем БСП предложил ввести изменения по расчету и выплате пенсий белорусам и аргументировал, почему это выгодно и государству.

Как объяснили предприниматели в письме, согласно закону пенсионерам не выплачивают часть пенсии, исчисленную из заработка свыше 130% среднего по стране (то есть из индивидуального коэффициента заработка (ИКЗ) свыше 1,3). Ограничения не касаются лишь пенсионеров, работающих в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях.

«То есть, согласно действующему законодательству размер пенсии в период работы ограничивается у части пенсионеров с относительно высоким прошлым заработком. Демографическая ситуация в стране непростая, и в ближайшие годы будет оставаться сложной. Естественный прирост населения прогнозируется отрицательным», — подчеркнули в БСП.

Поэтому там предложили отменить указанные ограничения. Как подсчитали авторы письма, они затрагивают около 25% работающих пенсионеров.

При этом в БСП предложили, каким образом ФСЗН сможет возмещать выпадающие доходы. А именно — брать из страховых взносов. Дело в том, что сейчас работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат, но перерасчет пенсии при этом не производится.

«Данные отчисления остаются в распоряжении фонда и соответственно компенсируют выплату назначенной пенсии. Выпадающие доходы фонда частично (или полностью) покрываются данными отчислениями. Работающий пенсионер это выгодно для государства», — считают предприниматели.

Кроме того, они убеждены, что выплата пенсий работающим пенсионерам в полном размере приведет к стимулированию занятости.

[info_b]Полностью письмо можно почитать по ссылке.[/info_b]