Брестский облисполком отменил ограничения на вывоз продуктов в Польшу

Опубликовано: 08.02.2023 08:28 , Обновлено: 08.02.2023

Брестский областной исполнительный комитет опубликовал решение №43 от 30 января 2022 года, в котором отменил ограничения на вывоз продуктов в Польшу для физических лиц.

Оно будет действовать до 31 декабря 2023 года.

[info_b]Сам документ можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Напомним, в середине апреля Совмин министров Беларуси ввел лимит на вывоз физлицами за пределы ЕАЭС ряда продуктов. А именно — круп, муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов.

Так, муки разрешали вывозить не более 2 килограммов, консервов – не более 3 банок, для других продуктов – не более 1 килограмма или 1 литра.

Ранее аналогичные решения об отмене ограничений приняли в Витебской и Гродненской областях.