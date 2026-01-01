БПЦ привел балансы на картах белорусов в порядок

Опубликовано: 01.01.2026 10:07 , Обновлено: 01.01.2026

Где-то за час до наступления Нового года невидимые, но важные "бойцы" Банковского процессингового центра (БПЦ) отчитались об исправлении ситуации с балансами банковских карт белорусов.

Напомним, что с 30 декабря сначала у клиентов Беларусбанка, а затем и пользователей карт ещё шести банков балансы остатков средств “глючили”. Не самая приятная ситуация накануне Нового года.

“Сообщаем, что технический сбой в аппаратно-программном комплексе устранён. Балансы по карточкам ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Цептер Банк», ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «Нео Банк Азия», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение» приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме”, – сообщили в БПЦ, ещё раз извинившись за “неудобства”.

Судя по комментариям к сообщению, большинству белорусов или было уже не до этого (всё-таки 23:10), или сбой затронул не так уж много клиентов.

Впрочем, в двух ответных сообщениях клиенты пожаловались, что даже после сообщения о починке деньги на счета не вернулись.

“У меня Беларусбанк. Баланс как был отрицательный, так и остался, а средства, которые были на карте, не возвращены”, – пожаловался один из клиентов.

“У меня Беларусбанк. На свою вторую карту Беларусбанк второй вечер не смог перевести деньги. Но сегодня праздник. Всех с Наступающим!” – написал ещё один.

Напомним, что в сентябре 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы плотные слои не повторялись. Все из-за масштабных проблем с балансами на картах в июле. Тогда несколько дней на картах многих вдруг образовался отрицательный баланс. Позднее БПЦ все починил, но жалобы продолжали идти ещё несколько дней.