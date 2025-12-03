Бюджет-2026: Минфин Беларуси объяснил, куда пойдут госдотации Витебской области в 2026 году

Опубликовано: 03.12.2025 13:16 , Обновлено: 03.12.2025

Во время обсуждения бюджета на 2026 год Минск, в нижней палате парламента Беларуси возник вопрос о высоком уровнк "дотационности" Витебской области в проекте республиканского бюджета. Так, председатель палаты Игорь Сергеенко обратил внимание на то, что дотационность региона в следующем году не только остаётся самой высокой среди областей, но и превышает показатели прошлого года.

«Все обратили внимание, что больше всего дотационность на следующий год в Витебской области. Это с учетом тех задач, которые поставлены перед Витебской областью, она выше, чем в прошлом году, так?» — задал вопрос Сергеенко, адресовав его министру финансов Юрию Селиверстову и министру по налогам и сборам Дмитрию Кийко.

В своём ответе министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что повышенную дотационность Витебщины считает позитивной мерой поддержки.

«Дотационность в данном случае по Витебской области – это неплохо. Мы не забираем у них их собственные доходы, а наоборот, с учетом поставленных задач, это дополнительные ресурсы, которые позволят им выполнять, в том числе в рамках тех долговых обязательств, которые у них есть», — пояснил Селиверстов, куда пойдут бюджетные деньги. Фактически речь шла о погашении накопленных долгов.