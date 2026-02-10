БелЖД вернула "не прошедшие проверку" морозами европейские поезда на маршрут в Витебск

Опубликовано: 10.02.2026 20:10 , Обновлено: 10.02.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила о возвращении дизель-поездов серии ДП6 европейского производства на маршрут Минск–Витебск–Минск. Несколько дней назад БелЖД сообщила, что они не "прошли проверку на прочность" морозами.

Госкомпания также уточнила, что локомотивные поезда, которые заменяли польские PESA, будут сняты с маршрута уже с 16 февраля 2026 года.

Изменения коснутся поездов:

№704 Минск–Витебск,

№712/711 Минск–Витебск–Минск и

№713/714 Витебск–Минск–Витебск.

А уже с 17 февраля 2026 года поезда №704/703, №712/711 и №714/713 Минск–Витебск–Минск также будут из серии ДП-6.

Что касается билетов, то в БелЖД заверили, что приобретённые до 10 февраля будут действительны и для поездки на поездах бизнес-класса.

В то же время из-за изменений временно может пропасть возможность купить билет. Как долго будут перебои, в компании не уточнили, но посоветовали “периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги”.