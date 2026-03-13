БелЖД снова сняла Stadler из-за очередного "внепланового ремонта"

Опубликовано: 13.03.2026 08:28 , Обновлено: 13.03.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) 13 марта сообщила, что снова вынуждена снять с маршрутов отдельные электрички Stadler. Поезда бизнес-класса на время заменят классическими локомотивами.

Причиной замены поездов на отдельных маршрутах в БелЖД назвали внеплановый ремонт подвижного состава. Вместо поездов межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ (электропоезда Stadler) обычные локомотивы пустят на следующие маршруты:

с 13 марта 2026 года - поезд №733 Минск-Брест, который стартует из Минска в 17:21 и прибывает в Брест в 21:06;

с 14 марта 2026 года - поезд №734 Брест-Минск, который стартует из Бреста в 6:34 и прибывает в Минск в 10:41.

Из-за замены подвижного состава билеты на данные поезда могут временно отсутствовать в продаже в системах и пунктах продаж БелЖД, предупредил перевозчик. Поэтому пассажирам посоветовали периодически отслеживать обновление в едином разделе “Услуги пассажирам” на официальном интернет-сайте компании или через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд».

Тем же, кто купил билеты на эти поезда заранее, в БелЖД пообещали компенсировать разницу в стоимости. Для этого человеку необходимо будет обратиться в билетную кассу БелЖД.