БелЖД снова сняла Stadler и PESA с рейсов в Брест и Полоцк

Опубликовано: 05.03.2026 16:35 , Обновлено: 05.03.2026

Белорусская железная дорога сообщила, что снова снимает с рейсов дизельные поезда польского производства PESA и междугородние электрички Stadler. Все они считаются в Беларуси бизнес-классом.

В БелЖД (Белорусская железная дорога) объяснили такое решение «необходимостью проведения внепланового технического осмотра». Что произошло с поездами серии ЭПМ (электропоезда Stadler) и ДП-3 (дизель-поезда PESA) — в компании не повесили. Зимой же БелЖД утверждала, что поезда европейского производства не прошли тест на белорусские суровые зимы.

Вместо современных поездов с улучшенными характеристиками на рейсы пойдут составы, сформированные из классических (советских) вагонов локомотивной тяги.

Когда и что заменят:

с 6 по 8 марта 2026 года поезд № 733 Минск — Брест отправлением из Минска в 17.21 и прибытием в Брест в 21.06;

с 7 по 9 марта 2026 года поезд № 734 Брест — Минск отправлением из Бреста в 6.34 и прибытием в Минск в 10.41;

с 6 по 12 марта 2026 года поезда № 705 Полоцк — Могилев отправлением из Полоцка в 7.11 и прибытием в Могилев в 10.48 и № 706 Могилев — Полоцк отправлением из Могилева в 17.20 и прибытием в Полоцк в 20.52.

В БелЖД предупредили, что из-за замены составов будут сложности с рассадкой. Места в простых вагонах имеют другую нумерацию.

Также может временно отсутствовать возможность приобретения проездных документов на данные поезда в системах и пунктах продаж БелЖД.

И уже традиционно в компании призвали периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд».

Всем клиентам БелЖД, кто уже купил билеты на поезда, которые заменят, возместят разницу в стоимости билетов. Но чтобы получить деньги, надо будет ехать и обращаться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Через приложение или автоматически этого не произойдет.