БелЖД перезапустила городские электрички Stadler на одном маршруте. Когда ждать на остальных?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2026 19:18 , Обновлено: 28.01.2026

Официальные аккаунты Белорусской железной дороги (БелЖД) в соцсетях похвастались видео с городской электричкой производства Stadler, которые снова начали с 28 января курсировать из Минска в Беларусь (название станции).

В БелЖД сообщили, что возобновили на одном из направлений городские электрички в целях “повышения качества предоставляемых услуг пассажирам”, косвенно признав, что без электричек Stadler качество всё-таки не такое.

Что касается другого маршрута, с которого ранее сняли городские электрички, то сроки возобновления курсирования комфортабельных поездов пока неизвестны.

“Белорусской магистралью принимаются все необходимые меры по задействованию имеющегося моторвагонного подвижного состава указанной серии для обслуживания поездами городских линий направлений Минск – Смолевичи – Красное Знамя и Минск – Руденск”, – заявили в БелЖД.

Там пообещали, что после завершения, как там назвали, “плановых видов ремонта” их вернут и на остальных маршрутах, связывающих столицу Беларуси с городами-спутниками.