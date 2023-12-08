Белтелеком открыл свой первый офлайн-магазин товаров в рассрочку. Что продает и на каких условиях?

Опубликовано: 08.12.2023 08:51 , Обновлено: 25.04.2025

В пресс-службе республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" сообщили, что открыли свой первый торговый объект под брендом BELTELECOMshop. Главной особенностью магазина на предприятии назвали - продажу всего ассортимента в рассрочку.

“Это новый формат работы и новый уровень взаимодействия с нашими клиентами: мы становимся ближе и предлагаем удобный сервис”, – поделился замгенерального директора РУП «Белтелеком» по экономике и коммерческим вопросам Сергей Туромша.

По его словам, онлайн-магазин, который открыли пару лет назад, “пользуется популярностью у любителей онлайн-покупок”.

Напомним, что ещё с с 2021 года «Белтелеком» стал продавать своим абонентам технику для дома в рассрочку. Там считают, что предлагают белорусам “выгодные условия”: рассрочка до 24 месяцев без первоначального взноса. Однако изначальная цена на оборудование часто выше, чем у конкурентов.

Например, смартфон Honor X7a Plus с 6Гб оперативной памяти и 128Гб постоянной обойдется покупателям Белтелекома в 708 рублей. А такая же модель в популярном онлайн-гипере 21век стоит 649 руб. Впрочем, рассрочку на 24 месяца предлагают далеко не все конкуренты госпредприятия связи.

В магазине можно найти телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые приставки, роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон, электросамокаты, кофемашины, грили, соковыжималки, электросушилки, умные колонки и многое другое.

“С января по октябрь текущего года жители города Минска приобрели на BELTELECOMshop.by более 7 тысяч товаров, – рассказал директор филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Эдуард Белокурский. – Наибольшей популярностью пользуются Wi-Fi роутеры, телевизоры, мобильные телефоны, роботы-пылесосы, Яндекс-станции”.

[info_b] Внимание , несмотря на то, что представители “Белтелекома” называются свой магазин BELTELECOMshop.by, находится он совсем по другому адресу в Интернете: [link href=“https://shop.beltelecom.by” rel=“noopener” target=“_blank”] shop.beltelecom.by [/link]. Почему так решили, в концерне не объяснили. [/info_b]

А вот новый офлайн-магазин Белтелекома располагается по адресу: ул. И. Гошкевича, 3-2, 1-й этаж.. Торговый павильон по продаже техники в рассрочку работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных.

Ранее Телеграф сообщил, что представитель «Белтелекома» Виктор Канюшик заявил, что его предприятие предложило включить в “жировки” белорусов дополнительные коммунальные услуги.

Новость Телеграф