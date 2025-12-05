Белстат решил по-другому считать доходы белорусов. Что изменится?
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) впервые за 10 лет полностью обновил свою методику оценки финансового благосостояния граждан. Новая редакция, которая заменила собой постановление 2015 года и корректировки к нему, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 декабря.
В самой методике подробно расписывается, как именно государственные специалисты в области статистики рассчитывают два ключевых макроэкономических показателя благосостояния граждан - общий объём денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения.
Понятия как таковые остались неизменными. Как и прежде, в общие денежные доходы белорусов включаются зарплата, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, любые трансферты населению (то есть пенсии, социальные пособия, стипендии и другие прямые выплаты), доходы от собственности и другие доходы.
Под располагаемыми денежными доходами в Беларуси понимают ту часть денежных доходов, которая остается у человека в распоряжении после уплаты всех налогов, обязательных сборов и взносов - то есть те деньги, которые он может тратить непосредственно на себя, свою семью или откладывать.
Главным изменением этого нормативного документа, как отметило агентство «Минск-Новости», станет расширение информационной базы, которую Белстат использует для расчетов. Если раньше основными источниками данных для них были данные государственных наблюдений, то теперь в расчёт будут брать также экстраполированные результаты выборочных обследований домашних хозяйств, а также административные данные об отдельных видах доходов и расходов населения, полученные от таких госорганов.
В числе тех, кто будет поставлять статистические данные ведомству - Министерство финансов, Министерство труда и соцзащиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Государственный таможенный комитет и Госкомитет по имуществу, а также Национальный банк и даже Белорусский республиканский союз потребительских обществ.
По задумке Белстата, с помощью этих данных им удастся повысить точность своих расчётов.
Публиковать результаты своих статистических расчётов, согласно новой методике, будут с такой периодичностью:
- ежемесячно — отчёты в целом по стране (нарастающим итогом с начала года);
- ежеквартально — отчёты с разбивкой по областям и Минску;
- ежегодно — итоговые отчёты по регионам и стране.
Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Национальный статистический комитет Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий изменить действующий закон о переписи населения. Участие в переписи предлагается сделать обязательным для граждан, а также разрешить собирать некоторые статистические данные через интернет.
Белстат предложил обязать белорусов участвовать в переписи населения