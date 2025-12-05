Белстат решил по-другому считать доходы белорусов. Что изменится?

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Опубликовано: 05.12.2025 15:32 , Обновлено: 05.12.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) впервые за 10 лет полностью обновил свою методику оценки финансового благосостояния граждан. Новая редакция, которая заменила собой постановление 2015 года и корректировки к нему, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 декабря.

В самой методике подробно расписывается, как именно государственные специалисты в области статистики рассчитывают два ключевых макроэкономических показателя благосостояния граждан - общий объём денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов населения.

Понятия как таковые остались неизменными. Как и прежде, в общие денежные доходы белорусов включаются зарплата, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, любые трансферты населению (то есть пенсии, социальные пособия, стипендии и другие прямые выплаты), доходы от собственности и другие доходы.

Под располагаемыми денежными доходами в Беларуси понимают ту часть денежных доходов, которая остается у человека в распоряжении после уплаты всех налогов, обязательных сборов и взносов - то есть те деньги, которые он может тратить непосредственно на себя, свою семью или откладывать.

Главным изменением этого нормативного документа, как отметило агентство «Минск-Новости», станет расширение информационной базы, которую Белстат использует для расчетов. Если раньше основными источниками данных для них были данные государственных наблюдений, то теперь в расчёт будут брать также экстраполированные результаты выборочных обследований домашних хозяйств, а также административные данные об отдельных видах доходов и расходов населения, полученные от таких госорганов.

В числе тех, кто будет поставлять статистические данные ведомству - Министерство финансов, Министерство труда и соцзащиты, Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Государственный таможенный комитет и Госкомитет по имуществу, а также Национальный банк и даже Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

По задумке Белстата, с помощью этих данных им удастся повысить точность своих расчётов.

Публиковать результаты своих статистических расчётов, согласно новой методике, будут с такой периодичностью:

ежемесячно — отчёты в целом по стране (нарастающим итогом с начала года);

ежеквартально — отчёты с разбивкой по областям и Минску;

ежегодно — итоговые отчёты по регионам и стране.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Национальный статистический комитет Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий изменить действующий закон о переписи населения. Участие в переписи предлагается сделать обязательным для граждан, а также разрешить собирать некоторые статистические данные через интернет.

Белстат предложил обязать белорусов участвовать в переписи населения