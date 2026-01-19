Белстат подсчитал рост ВВП Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 19.01.2026 11:11 , Обновлено: 19.01.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что предварительно оценил объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны за весь 2025 год. Он оказался значительно меньше, чем планировало правительство.

Согласно данным Белстата, весь объем ВВП составил 286,7 млрд рублей ($98,8 млрд), или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню 2024 года. Таким образом, ВВП вырос всего на 1,3%. При этом индекс-дефлятор ВВП в 2025 году по отношению к предыдущему году составил 111%.

[Inf]Индекс-дефлятор ВВП — это показатель, с помощью которого экономисты измеряют общий уровень цен на все товары и услуги за определённый период. В отличие от ИПЦ (индекса потребительских цен), дефлятор учитывает изменение цен на все произведенные в экономике товары, а не только на потребительскую корзину.[/inf]

Согласно планам правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году, утверждённым белорусскими властями в конце 2024 года, рост валового внутреннего продукта в стране по итогам 2025 года должен был составить не менее 4,1%.

На 2026 год правительство запланировало рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,8% к уровню 2025 года.