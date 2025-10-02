Белстат отчитался о росте зарплат учителей на 23% и сокращении количества школ

Опубликовано: 02.10.2025 11:46 , Обновлено: 02.10.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал ко Дню учителя статистику в сфере образования. Редакция Telegraf.news сравнила ее с 2024 годом. Оказалось, что самые значительные изменения, по версии Белстата, произошли в зарплатах.

За год средняя зарплата педагогов выросла на 23%. При этом количество самих учителей сократилось. Доля женщин, несмотря на заявленный рост зарплат, немного выросла. Мужчины по прежнему не стремятся идти в школы.

Сократилось и количество школ и педагогического состава, хотя тут причина ясна - меньше за год стало и учеников. Доля же сокращения образовательных учреждений, учителей и школьников напрямую коррелируют.

Сравнение статистики учителей в Беларуси за 2024 и 2025 годы

1. Общая численность учителей и учреждений образования

Показатель 2024/2025 уч. год 2023/2024 уч. год Изменение % изменения Число учреждений 2 848 2 872 -24 -0,84% Число учащихся (тыс.) 1 080,4 1 090,2 -9,8 -0,90% Число учителей (тыс.) 102,3 103,3 -1,0 -0,97%

2. Статистический портрет учителя

Показатель 2025 2024 Изменение % изменения Доля женщин 87,6% 87,3% +0,3 п.п. +0,34% С высшим образованием 93,1% 93,2% -0,1 п.п. -0,11% Со стажем >15 лет 69,5% 69,5% 0 0% Средний возраст 43,4 года нет данных — — С высшей/первой категорией 79,7% 79,6% +0,1 п.п +0,1%

3. Заработная плата

Период 2025 2024 Изменение % изменения Январь–август 2 495,6 руб. 2 022,3 руб. +473,3 руб. +23,4%

4. Соотношение учеников на 1 учителя

Локация 2025 2024 Изменение По республике 11 11 0 Города 12 13 -1 Сельские пункты 6 6 0

5. Гендерное распределение по предметам (учителя-предметники)