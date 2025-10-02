Белстат отчитался о росте зарплат учителей на 23% и сокращении количества школ
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Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал ко Дню учителя статистику в сфере образования. Редакция Telegraf.news сравнила ее с 2024 годом. Оказалось, что самые значительные изменения, по версии Белстата, произошли в зарплатах.
За год средняя зарплата педагогов выросла на 23%. При этом количество самих учителей сократилось. Доля женщин, несмотря на заявленный рост зарплат, немного выросла. Мужчины по прежнему не стремятся идти в школы.
Сократилось и количество школ и педагогического состава, хотя тут причина ясна - меньше за год стало и учеников. Доля же сокращения образовательных учреждений, учителей и школьников напрямую коррелируют.
Сравнение статистики учителей в Беларуси за 2024 и 2025 годы
1. Общая численность учителей и учреждений образования
Показатель
2024/2025 уч. год
2023/2024 уч. год
Изменение
% изменения
Число учреждений
2 848
2 872
-24
-0,84%
Число учащихся (тыс.)
1 080,4
1 090,2
-9,8
-0,90%
Число учителей (тыс.)
102,3
103,3
-1,0
-0,97%
2. Статистический портрет учителя
Показатель
2025
2024
Изменение
% изменения
Доля женщин
87,6%
87,3%
+0,3 п.п.
+0,34%
С высшим образованием
93,1%
93,2%
-0,1 п.п.
-0,11%
Со стажем >15 лет
69,5%
69,5%
0
0%
Средний возраст
43,4 года
нет данных
—
—
С высшей/первой категорией
79,7%
79,6%
+0,1 п.п
+0,1%
3. Заработная плата
Период
2025
2024
Изменение
% изменения
Январь–август
2 495,6 руб.
2 022,3 руб.
+473,3 руб.
+23,4%
4. Соотношение учеников на 1 учителя
Локация
2025
2024
Изменение
По республике
11
11
0
Города
12
13
-1
Сельские пункты
6
6
0
5. Гендерное распределение по предметам (учителя-предметники)