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Белстат отчитался о росте зарплат учителей на 23% и сокращении количества школ

Белстат отчитался о росте зарплат учителей на 23% и сокращении количества школ
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Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал ко Дню учителя статистику в сфере образования. Редакция Telegraf.news сравнила ее с 2024 годом. Оказалось, что самые значительные изменения, по версии Белстата, произошли в зарплатах.

За год средняя зарплата педагогов выросла на 23%. При этом количество самих учителей сократилось. Доля женщин, несмотря на заявленный рост зарплат, немного выросла. Мужчины по прежнему не стремятся идти в школы.

Сократилось и количество школ и педагогического состава, хотя тут причина ясна - меньше за год стало и учеников. Доля же сокращения образовательных учреждений, учителей и школьников напрямую коррелируют.

Сравнение статистики учителей в Беларуси за 2024 и 2025 годы

1. Общая численность учителей и учреждений образования

Показатель2024/2025 уч. год2023/2024 уч. годИзменение% изменения
Число учреждений2 8482 872-24-0,84%
Число учащихся (тыс.)1 080,41 090,2-9,8-0,90%
Число учителей (тыс.)102,3103,3-1,0-0,97%

2. Статистический портрет учителя

Показатель20252024Изменение% изменения
Доля женщин87,6%87,3%+0,3 п.п.+0,34%
С высшим образованием93,1%93,2%-0,1 п.п.-0,11%
Со стажем >15 лет69,5%69,5%00%
Средний возраст43,4 годанет данных
С высшей/первой категорией79,7%79,6%+0,1 п.п+0,1%

3. Заработная плата

Период20252024Изменение% изменения
Январь–август2 495,6 руб.2 022,3 руб.+473,3 руб.+23,4%

4. Соотношение учеников на 1 учителя

Локация20252024Изменение
По республике11110
Города1213-1
Сельские пункты660

5. Гендерное распределение по предметам (учителя-предметники)

Предмет2025 (доля женщин)2024 (доля женщин)Изменение (п.п.)
Общая доля женщин83,2%82,9%+0,3 п.п.
Русский язык и литература98,1%98,3%-0,2 п.п.
Белорусский язык и литература97,8%97,8%0
Иностранные языки95,7%95,7%0
Биология92,9%92,4%+0,5 п.п.
Химия91,6%91,5%+0,1 п.п.
Физическая культура56,1%58,1%-2,0 п.п.
Допризывная и мед. подготовка54,0%55,1%-1,1 п.п.
Трудовое обучение38,0%39,2%-1,2 п.п.
Физика33,7%34,5%-0,8 п.п.
История и обществ. дисциплины28,1%28,0%+0,1 п.п.
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