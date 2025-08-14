Белстат отчитался о росте рентабельности и снижении просроченных кредитов в Беларуси

Опубликовано: 14.08.2025 11:22 , Обновлено: 14.08.2025

Согласно данным Белстата, по итогам января-июля 2025 года, редняя рентабельность реализованной продукции в Беларуси составила 8,3%. А рентабельность продаж достигла 6,8%.

Для сравнения, на май рентабельность производителей была на уровне 8,2%. Тот же показатель в продажах - не изменился.

Что касается задолженностей, то и кредиторская, и дебиторская идут в рост не первый месяц в 2025 году.

По состоянию на 1 июля 2025 года, дебиторская задолженность составила 95,3 млрд руб. (в мае было 94,3 млрд руб., рост на 1,06%). При этом просроченная составила 10,6 млрд руб. (11,1% от общей), в мае же была 10,9 млрд руб. (или 11,6% от общей).

Снижение просроченной задолженности произошло на фоне заявлений Генпрокуратуры о проведенных мероприятиях в последние месяцы, нацеленных на ее сокращение.

Однако кредиторская задолженность к июлю выросла. Ее общий объем составил 115,3 млрд руб. (в июне было 112,1 млрд руб., таким образом рост на 2,85%). Тут же просроченная составила 12,5 млрд руб. (10,8% от общей, в июне было 12,9 млрд руб. или 11,5%).

Для справки: в апреле 2025 года показатели составляли:

Дебиторская задолженность: 93,4 млрд руб.

Кредиторская задолженность: 111,1 млрд руб.

[inf]Однако приведенная Белстатом статистика не включает данные серьезной части белорусской экономики: банковский и страховой сектор, бюджетные организации и малые предприятия с численностью менее 50 человек.[/inf]