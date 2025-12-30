Белстат объявил, что в ЕС до 9 раз больше доля бедных, чем в Беларуси. Как считали?

Опубликовано: 30.12.2025 13:01 , Обновлено: 30.12.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что разработал индекс для подсчёта «распространённости многомерной бедности». В белорусском ведомстве утверждают, что согласно их подсчётам, в европейских странах уровень бедности в разы больше, чем в Беларуси.

В качестве доказательства того, что полученные данные соответствуют реальности, Белстат дал такое обоснование:

“Белстат разработал НИМБ (Национальный индекс многомерной бедности) с использованием метода Алкайер-Фостера на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Сам метод Алкайер-Фостера представляет собой гибкий подход, позволяющий измерять бедность по различным аспектам (областям измерения) и суммировать их в один индекс, характеризующий общий уровень депривации”, – сообщили в ведомстве.

НИМБ Белстата состоит из пяти измерений:

«Образование»,

«Здоровье и окружающая среда»,

«Жилищные условия»,

«Занятость»

и «Уровень жизни».

Что по цифрам Белстата?

Национальный статистический комитет утверждает, что уровень бедности в Беларуси по итогам 2023 года составил 2,7%, а в странах ЕС (Европейского союза) такой:

Польша – 16,3%,

Франция – 20,4%,

Германия – 21,3%,

Италия – 22,8%,

Литва – 24,3%,

Латвия – 25,6%.

Теперь Белстат планирует рассчитывать индекс на ежегодной основе.

Кстати, официально уровень бедности в Беларуси раньше определялся бюджетом прожиточного минимума (БПМ). С ноября 2025 года он составляет 447,64 рубля. Все что ниже этой суммы на человека - уже бедность.

[inf]По данным Белстат за 2024 год, за чертой бедности (с доходом ниже бюджета прожиточного минимума) проживало 3,5% населения Беларуси. [/inf]

По мнению составителей такого бюджета, сумма БПМ должна удовлетворять основные жизненные ежемесячные потребности граждан Республики. В Беларуси БПМ также отдельно рассчитывается отдельно для некоторых категорий граждан.

А что в Европе?

В ЕС подзод немного другой. Бедными считаются по показателю «риск бедности». К такой категории относят людей, ежегодный доход которых меньше 60% от медианного по стране.

Так, в 2024 году годовой медианный эквивалентный доход на человека в Евросоюзе составил 21 582 евро. 60% от этой суммы составляет 12 949 евро, или около 1 079 евро в месяц. Таким образом, любой человек с доходом ниже этого уровня считается подверженным риску бедности.

В 2025 году общий уровень бедности в ЕС составил 17,4%.