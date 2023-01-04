«Белпочта» решила досрочно выплатить некоторые пенсии

Опубликовано: 04.01.2023 11:19 , Обновлено: 04.01.2023

«Белпочта» объявила, что досрочно выплатит пенсии и пособия. Но не всем, а только тем белорусам, которые должны получить их 7 января 2023 года.

Так, в объектах почтовой связи (ОПС) выплаты начнутся:

в Брестской области — с 4 января;

в Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска— с 5 января;

в Гомеле — 6 января.

Все дело в том, что 7 января (на православное Рождество) будут работать только дежурные ОПС, предупредили в «Белпочте».

Ранее Телеграф писал, что пресс-служба Белпочты обратилась к белорусам не поддаваться на уловки мошенников. Те рассылают в Viber сообщения о том, что Белпочта дарит по 1000 рублей.