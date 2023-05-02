Белпочта рассказала, когда начнёт досрочную выплату пенсий за 9 мая

💼 Официально

Опубликовано: 02.05.2023 19:06 , Обновлено: 02.05.2023

"Белпочта" 2 мая объявила о том, что в ближайшие дни начнёт досрочно выдавать пенсии и пособия, выплата которых выпадает на 9 мая 2023 года. Досрочные выплаты организуют из-за того, что 9 мая - это праздничный день, который в Беларуси объявлен официальным выходным и большинство почтовых отделений работать не будет.

Первыми досрочные выплаты за 9 мая получат в Витебской области - Белпочта начнёт выдавать их с 5 мая .

Выплаты в самом Витебске, а также в Брестской и Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, в Минске и Минской области начнутся с 6 мая .

Позже всего, непосредственно накануне Дня Победы, 8 мая, начнут выплачивать пенсии и пособия в таких областных городах, как Брест, Гомель, Гродно и Могилев.

Кроме того, Белпочта сообщила о том, что 9 мая будут работать только дежурные почтовые отделения, а накануне праздника, 8 мая, почтовые отделения как в городах, так и в сельской местности, будут работать по установленному режиму работы, ознакомиться с которым можно по ссылке.