Белпочта рассказала, когда начнёт досрочную выплату пенсий за 9 мая
"Белпочта" 2 мая объявила о том, что в ближайшие дни начнёт досрочно выдавать пенсии и пособия, выплата которых выпадает на 9 мая 2023 года. Досрочные выплаты организуют из-за того, что 9 мая - это праздничный день, который в Беларуси объявлен официальным выходным и большинство почтовых отделений работать не будет.
Первыми досрочные выплаты за 9 мая получат в Витебской области - Белпочта начнёт выдавать их с 5 мая .
Выплаты в самом Витебске, а также в Брестской и Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, в Минске и Минской области начнутся с 6 мая .
Позже всего, непосредственно накануне Дня Победы, 8 мая, начнут выплачивать пенсии и пособия в таких областных городах, как Брест, Гомель, Гродно и Могилев.
Кроме того, Белпочта сообщила о том, что 9 мая будут работать только дежурные почтовые отделения, а накануне праздника, 8 мая, почтовые отделения как в городах, так и в сельской местности, будут работать по установленному режиму работы, ознакомиться с которым можно по ссылке.