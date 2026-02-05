"Белпочта" позвала на работу в чат с зарплатой от 1450 рублей

Опубликовано: 05.02.2026 13:40 , Обновлено: 05.02.2026

Белпочта готова платить от 1450 рублей в месяц за общение в чате и по телефону. Таковы прямые служебные обязанности администратора контакт-центра управления менеджмента качества, где сейчас появилась такая вакансия.

Именно общение с клиентами (как по телефону, так и онлайн в чате компании) является основной обязанностью администратора. Ему предстоит консультировать как физических, так и юридических лиц, помогать им находить нужную информацию на сайте или в мобильном приложении компании, а также принимать вопросы клиентов на горячей линии.

Платить за такую непыльную работу готовы от 1450 рублей (“чистыми”, то есть на руки потенциальному кандидату обещают выдавать не меньше этой суммы).

Впрочем, поскольку работа предполагает постоянно общение с людьми, к кандидатам предъявляют особые требования. Помимо среднего специального образования и стажа работы в отделении почтовой связи не менее 1 года (причём именно за последние два года), от человека потребуют также:

знание основных требований Закона о почтовой связи, Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, Технологии пересылки внутренних и международных почтовых отправлений, Технологии оказания непрофильных услуг, умение быстро ориентироваться в них;

четкую дикцию;

навыки грамотного формулирования устных и письменных ответов;

высокий уровень стрессоустойчивости.

Вакансия предполагает адаптационный период с обучением. ПОдробности можно узнать по ссылке.