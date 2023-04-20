«Белпочта» пообещала досрочно выплатить пенсии из-за Радуницы

Опубликовано: 20.04.2023 12:39 , Обновлено: 20.04.2023

"Белпочта" 20 апреля сообщила о том, что белорусы смогут досрочно получить пенсии и пособия, выплата которых выпадает на 25 апреля 2023 года. Этот день в стране объявлен официальным выходным, поскольку православные будут отмечать день поминовения усопших – Радуницу.

В Минске и Минской области, а также в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях выдавать пенсии и пособия в объектах почтовой связи начнут в субботу, 22 апреля .

В почтовых отделениях таких областных городов, как Брест, Гомель, Гродно и Могилев, выплаты начнут проводить с понедельника, 24 апреля .

“Белпочта” также сообщила о том, что 25 апреля 2023 года работать будут только дежурные почтовые отделения, список которых можно посмотреть на официальном сайте.