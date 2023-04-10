Белпочта подняла тарифы с 11 апреля. Что подорожало и на сколько?

Опубликовано: 10.04.2023 07:42 , Обновлено: 10.04.2023

Белпочта объявила о повышении тарифов на некоторые почтовые услуги со вторника, 11 апреля. Стоимость услуг вырастет как для физических, так и для юридических лиц.

В частности, Белпочта увеличит стоимость пересылки внутренних почтовых отправлений, включая заказную письменную корреспонденцию. Вырастет тариф на отправления первым классом, а также на отправления с объявленной ценностью.

Кроме того, подорожает услуга «Почтовый курьер», которая позволяет оформлять пересылку почтовых отправлений (включая бланки строгой отчетности) прямо из офиса.

При этом, как сообщили в пресс-службе Белпочты, стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли) останется без изменений. Прежней останется и цена на пересылку посылок, отправлений ЕМS, а также тарифы на пакеты услуг «E-commerce» и дополнительные услуги.

Все тарифы оператор почтовой связи в Беларуси пообещал актуализировать непосредственно 11 апреля. Их можно будет узнать в разделе «Тарифы» на официальном сайте Белпочты. Пока там указаны старые цены.