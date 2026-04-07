Белорусы задолжали 2,22 млрд рублей. С чьих счетов и кто списывает автоматически

📊 Анализ

Опубликовано: 07.04.2026 18:31 , Обновлено: 07.04.2026

Национальный банк Беларуси поделился статистикой работы системы АИС ИДО (Автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств) за первый квартал 2026 года. Согласно этим данным, со счетов белорусов и белорусских компаний автоматически списали 374,7 млн рублей за первые три месяца 2026 года. Правда сумма оставшейся задолженности в десятки раз больше.

Что такое АИС ИДО

АИС ИДО была официально запущена в Беларуси 1 января 2020 года. Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) — это государственная централизованная цифровая платформа, через которую госорганы и банки могут взыскать долги с граждан и компаний в автоматическом режиме, без поиска должников и лишней бумажной волокиты.

Все потому, что сама система работает по принципу «единого окна»: взыскателю не нужно искать, в каком банке у должника лежат деньги. Требование поступает в АИС ИДО, которая автоматически проверяет все счета во всех банках страны и списывает нужную сумму.

За что снимают деньги?

Как правило, самыми частыми пользователями системы являются госструктуры. Деньги списываются за:

налоги и пошлины (Министерство по налогам и сборам — МНС);

судебные задолженности и штрафы (Министерство юстиции / судебные исполнители);

взносы в ФСЗН (Фонд социальной защиты населения / Пенсионный фонд);

банковские долги (просроченные кредиты);

таможенные платежи (ГТК — Государственный таможенный комитет).

Статистика за I квартал 2026 года

















Так, за первые три месяца 2026 года, согласно подсчётам Нацбанка, с помощью АИС ИДО истребовали долги на общую сумму 374,7 млн рублей.

Причем львиная доля взысканий — 347,6 млн рублей — пришлась на компании. А вот физические лица лишились 27,1 млн рублей. Всего только за март 2026 года общая сумма исполненных требований составила 118,6 млн рублей (с обеих категорий должников).

Тем не менее, на 1 апреля 2026 года в системе «завис» огромный массив неоплаченных счетов, на которые у должников просто не хватило средств: 714,7 тыс. требований на сумму более 5,69 млрд рублей.

Больше всего долгов пришлось на бизнес (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — 60,3% от количества требований и 61% от общей суммы долга (~3,472 млрд рублей). Как правило, это налоги, долги контрагентам и крупные кредиты.

Впрочем, простые белорусы (физические лица) также накопили внушительные суммы задолженностей — 39,7% от количества требований и 39% от общей суммы (~2,220 млрд рублей).

Как видим, общая сумма, которую белорусы «задолжали» системе, в десятки раз превышает ту, что удалось реально взыскать за весь квартал (27,1 млн руб.). А это значит, что система ждет, пока на счета сотен тысяч белорусов придут какие-то средства, чтобы часть их списать.

Кому должны чаще всего?

Согласно статистике Нацбанка, чаще всего требует вернуть деньги МНС — 49,2% всех требований, или почти каждый второй «чек».

На втором месте по количеству заявок — судебные исполнители, хотя по сумме лидеры — 64,4% от всех денежных претензий. Сюда входят штрафы, алименты и судебные иски.

Силовики и таможня (ГТК, СК — Следственный комитет, КГК — Комитет государственного контроля) требуют взыскать всего 5% от всех задолженностей, но по сумме это 12,5%.