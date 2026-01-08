Белорусы за 2025 год купили и продали валюты на десятки миллиардов долларов - Нацбанк

Опубликовано: 08.01.2026 16:42 , Обновлено: 08.01.2026

Нацбанк Беларуси сообщил, что физические лица в 2025 году продали иностранной валюты на $1,63 млрд больше, чем купили. Так что они стали чистыми продавцами. Общий же объем сделок покупки и продажи валюты составил $27,53 млрд в эквиваленте.

В 2025 году белорусы купили иностранную валюту на сумму $12,95 млрд, а продали — на $14,58 млрд. В декабре эта тенденция традиционно сохранилась: продажа иностранной валюты населением превысила покупку на $115,2 млн.

В Нацбанке не рассказали, откуда вдруг у белорусов берется валюта, если они ее все продают и продают.

При этом компании-резиденты Беларуси за 2025 год стали чистыми покупателями иностранной валюты, приобретя ее на $2,30 млрд больше, чем продав. Объем купленной компаниями иностранной валюты за год составил $39,76 млрд, проданной — $37,45 млрд.

В последний месяц ушедшего года года юрлица тоже активно покупали валюту: превысив продажи в декабре на $317,0 млн.

Таким образом, общий объем операций купли-продажи иностранной валюты физическими и юридическими лицами Беларуси в 2025 году превысил $100 млрд.